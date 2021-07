Osimhen, l'agente: "Victor ha come obiettivo di diventare il miglior attaccante della prossima stagione di serie A"

William D'Avila, agente di Victor Osimhen, ha parlato del suo cliente ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato:

"Quali sono le prime impressioni di Victor sotto la gestione di Spalletti? Si trova molto a suo agio in questi primi giorni con Spalletti, la grande prestazione con i suoi 4 gol lascia prevedere buone cose. L'obiettivo di Victor è di essere il miglior attaccante nella prossima stagione in serie A, se Spalletti lo metterà in condizione di segnare molte reti, sono sicuro che Victor ricambierà con molte reti.

Lo scudetto è un obiettivo di Osimhen? Certo che è possibile lo scudetto per il Napoli, la scorsa stagione ci sono state diverse difficoltà ma quest'anno sarà diverso. Osimhen aveva bisogno di ambientarsi, poi anche gli infortuni e la positività al Covid-19 non hanno aiutato questo percorso di ambientamento. Victor mi ha confidato che nel ritiro di Dimaro ci sono molti giovani talenti che possono aiutare il Napoli nel raggiungimento dell'obiettivo., tra tutti mi ha parlato di Karim Zedadka.

L'assenza di Koulibaly e Osimhen per la Coppa d'Africa? Bisognerà discutere più in avanti a riguardo di questo argomento, sarà sicuramente un bel problema che però colpirà molte squadre in giro per l'Europa".