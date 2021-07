Il Napoli stabilisce il prezzo per Insigne: a quella cifra partirebbe

Dall'edizione odierna del Corriere dello Sport trapelano le prime voci sul prezzo stabilito dal Napoli per la partenza di Lorenzo Insigne.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, De Laurentiis non ha nessuna intenzione di perderlo a costo zero, motivo per il quale avrebbe fissato la base d'asta per il suo capitano a 30 milioni di euro.

In caso di mancato accordo per il rinnovo di contratto, dunque, potrebbe scattare la cessione. Gli azzurri preferirebbero non perderlo già in questa sessione di mercato, ma è anche vero che da gennaio Insigne potrebbe firmare per un altro club.

Si legge così dal Corriere: "I margini di trattativa, insomma, esistono, anche perché non bisogna dimenticare che Lorenzo, al di là dell'indiscutibile valore, del talento e delle capacità tattiche resta un giocatore vicino alla scadenza. Di certo un vantaggio per lui in ottica-ingaggio, ma anche un ostacolo. La situazione quindi entra nel vivo, in attesa di ulteriori sviluppi.