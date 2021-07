Ledesma: "Personalmente non darei il pallone d'Oro a Jorginho, vi spiego perché"

L'ex calciatore della Lazio, Cristian Ledesma, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato:

"Tante volte per vincere il Pallone d'Oro conta quello che si vince durante una stagione. Io personalmente non lo darei a Jorginho, soprattutto se penso a tanti altri calciatori che hanno fatto molto di più e alla fine non sono riusciti a vincerlo".