Di Lorenzo all'Atletico Madrid? Arriva la risposta dell'agente!

Durante la trasmissione "Goal Show", in onda su Piuenne, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo. Negli ultimi giorni si è infatti parlato di un'interesse dell'Atletico Madrid nei confronti del terzino del Napoli. Di seguito le sue parole:

"Atletico Madrid interessato a Di Lorenzo? Non ne so nulla. Se sento che tutti i giocatori del Napoli sono in vendita e qualche club mi chiama, allora io rispondo".

"Lo ha detto De Laurentiis. Senza quelle parole probabilmente non avrei neanche risposto al telefono perché sarebbe stato inutile".