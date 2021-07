Bargiggia: "Maglie con le toppe e prezzi alti per un'amichevole, roba da ladri di galline! De Laurentiis si sta coprendo di ridicolo"

Paolo Bargiggia, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni de "Il Sogno nel Cuore" trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio. Ecco quanto evidenziato:

"La dirigenza del Napoli fa pagare le prime uscite stagionali con biglietti da una ventina d'euro, roba da ladri di galline. Ieri che avrà portato a casa, 8 mila euro? Ma dai, su! Come si può fare una cosa del genere?!

C'è una forbice esagerata tra il calcio d'élite, vale a dire quello del fondo sovrano del Qatar del PSG o del fondo di investimento del Milan, che è molto forte, ed un piccolo imprenditore. La forbice si allarga sempre di più ed il rischio è che, per stare a galla, si arrivi a coprirsi di ridicolo con vicende come quella delle maglie del Napoli o, ancora, chiedendo soldi per mandare in tv un'amichevole contro dei non professionisti o vendendo i biglietti alla gente per eventi di un certo tipo. Questo è il rischio. In passato, De Laurentiis è stato bravo, da solo ha mantenuto un progetto, ma adesso rischia molto e fa una grande fatica".