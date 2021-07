Alvino: "Osimhen è troppo in forma, non necessita di tempo per ritrovare la miglior condizione fisica"

Il noto giornalista, Carlo Alvino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Osimhen è troppo in forma per essere ad inizio stagione, è un calciatore che non ha bisogno di una lunga preparazione per trovare subito la migliore forma fisica. Al contrario invece Petagna si vede che non è ancora al top della forma e ha bisogno di un duro lavoro per stare al meglio".