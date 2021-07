Tutti a lezione da Luciano Spalletti! L'ultima, stravagante idea del tecnico in ritiro

È di questa mattina una foto molto interessante che vede protagonisti mister Spalletti e i suoi giocatori in ritiro. Il tecnico toscano, infatti, non vuole perdere tempo per far assimilare subito i dettami tattici ai suoi uomini.

Per non lasciare nulla al caso, dunque, Spalletti ha deciso di servirsi di una grande lavagna, su cui annotare tutti gli schemi e le indicazioni per i giocatori, seduti in silenzio ad ascoltare i consigli dell'allenatore. Un chiaro segnale di come tutti remino nella stessa direzione.