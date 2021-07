VIDEO | NAPOLI BASSA ANAUNIA 12-0 | GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Il Napoli di Luciano Spalletti parte con il botto. Gli azzurri battono 12-0 il Bassa Anunia ed infiammano i tifosi presenti allo Stadio di Carciato.

Quella contro la Bassa Anunia è la prima amichevole per il Napoli di Spalletti. Il tecnico toscano ha deciso di utilizzare due formazioni diverse facendo giocare entrare in campo quasi tutti i giocatori presenti in ritiro. L'unico a disputare i 90' è stato il portiere Nikita Contini.

FORMAZIONE PRIMO TEMPO

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen. All. Spalletti

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I