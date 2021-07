UFFICIALE - Tutti negativi all'ultimo giro di tamponi. Al Napoli oggi il primo test amichevole

È arrivata presto in mattinata la comunicazione da parte della SSC Napoli, tramite i canali ufficiali: i componenti del gruppo-squadra azzurro sono risultati tutti negativi all'ultimo giro di tamponi effettuati. Oggi, la squadra si riposerà in mattinata per giocare alle 17:30 la prima amichevole contro la Bassa Anaunia. Di seguito, il comunicato su Twitter:

🏥 Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra.



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/oUMjRmCzHn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 18, 2021