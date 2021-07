Osimhen su Instagram: "Minuti importanti"

Buona la prima per il nuovo Napoli targato Luciano Spalletti. Al termine dell'amichevole pre stagionale contro la Bassa Anaunia, conclusasi con il risultato di 12-0 in favore degli azzurri, in molti tra i calciatori hanno condiviso attraverso i loro canali social la soddisfazione per il risultato ottenuto.

Uno su tutti Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano protagonista assoluto della prima frazione con ben quattro reti, ha così commentato la vittoria sul suo profilo Instagram:

"Important minutes✊🏽"

IL POST: