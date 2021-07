Spalletti potrebbe proporre a Osimhen un nuovo ruolo, il nigeriano potrebbe essere testato sulla fascia

Che Spalletti per il suo Napoli avesse intenzione di puntare sul giovane numero 9 nigeriano, davvero nessuno aveva dubbi. Osimhen è cresciuto come centravanti ma, stando a quanto scritto oggi da La Repubblica, il nuovo allenatore azzurro avrebbe proposto una modifica tattica al 22enne (non per forza perenne).

Osimhen potrebbe giocare anche largo sulla fascia, questo perché: "Spalletti vuole puntare infatti sulla costruzione dal basso e sa che per gli avversari sarà più difficile alzare il pressing, con il rischio concreto di scoprirsi le spalle e di esporsi alle fiammate negli spazi larghi del cannoniere azzurro. Ma tutto sarà ovviamente più chiaro quando ritorneranno alla base tutti i big, con Lozano e Mertens ancora in convalescenza dopo i rispettivi infortuni e i reduci dagli Europei in meritata vacanza".