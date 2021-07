Parte male l'avventura di Hysaj alla Lazio: canta "Bella Ciao" in ritiro e si becca gli insulti social dei tifosi

Ultimamente accade spesso che, per formare subito gruppo, durante pranzi e cene, la goliardia prenda il sopravvento e ci si lasci andare cantando canzoni a squarciagola con i nuovi compagni. Questo lo ha fatto anche Elseid Hysaj, terzino albanese di 27 anni che si è appena svincolato dal Napoli per ritrovare Maurizio Sarri per la terza volta alla Lazio.

Solo, tutto è cominciato in modo sbagliato. In un video pubblicato su Instagram (poi rimosso) da Luis Alberto, è stato ripreso Hysaj intento a cantare la nota "Bella Ciao" - storica canzone partigiana in un certo senso erroneamente ritenuta di sinistra, perché in realtà il testo del brano non schiera politicamente la stessa canzone. Morale della favola, alcuni tifosi della Lazio - squadra storicamente di destra, politicamente parlando - non l'hanno presa bene.