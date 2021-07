L'opinione in diretta: "Elmas è il motivo per cui il Napoli non ha vinto lo Scudetto"

Il noto giornalista, Umberto Chiariello, ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro".

"Elmas è stato uno dei motivi per il quale il Napoli non ha vinto lo scudetto e non è entrato in Champions negli ultimi anni! E spiego perché: quando sono andati via Jorginho, Allan e Hamsik, il Napoli poteva scegliere se prendere Veretout o Elmas.

Veretout era un giocatore pronto, già di alto livello e di esperienza. Invece la società scelse di prendere Elmas a 16 milioni di euro, che però dopo due anni ancora non è né carne né pesce. Quando vanno via giocatori di alto livello, poi non possono essere sostituiti solo da scommesse".