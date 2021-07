Chiariello: "Basta dire che i giocatori di 25 anni sono giovani, il Napoli ha in rosa giocatori mai visti in campo"

Il noto giornalista, Umberto Chiariello, ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro". Ecco quanto evidenziato:

"In Italia dobbiamo smettere di dire che a 25 anni i giocatori sono giovani, è un abitudine troppo diffusa in Italia. C'è Contini che tutti dicono che è fortissimo, ma non l'abbiamo mai visto giocare".