Le amichevoli delle altre di Serie A: rimonta Inter sul Lugano, lo Spezia fermato per Covid, 10-0 per Sarri

Quest'oggi è stata un'importante giornata di test, in vista della nuova stagione, per tante squadre di Serie A: domani sarà la volta anche del Napoli, che affronterà la Bassa Anaunia alle ore 17:30 nella sua prima amichevole. Oggi, invece, dopo il 10-0 della Roma sul Montecatini e il 13-0 dell'Atalanta sull'AlbinoGandino, è toccato giocare a Udinese, Spezia, Cagliari, Milan, Genoa, Venezia, Hellas Verona, Empoli, Sassuolo, Lazio e Inter.

L'Udinese ha vinto 4-1 contro gli sloveni dell'ND Bilje, squadra di seconda divisione: a segno Okaka, Makengo e doppietta dello spagnolo Cristo da subentrato.

Lo Spezia, purtroppo, è stato colpito da un focolaio Covid: sei giocatori più un membro dello staff sono risultati positivi al Coronavirus. Le attività sportive della squadra sono sospese, dunque l'amichevole col Südtirol non è stata ovviamente giocata.

Il Cagliari ha chiuso la gara con il Real Vicenza per ben 16-1: marcatore di cinque reti Giovanni Simeone, triplette per Joao Pedro, Ceter e Cerri, un gol di Gaston Pereiro e un autogol.

Il Milan batte 6-0 la Pro Sesto con le reti di Bennacer, Rafael Leao e Castillejo, poi un'autorete e una doppietta per il giovane terzino 17enne Kerkez - in due minuti.

Il Genoa ha vinto 5-0 in casa degli austriaci dello Stubai: reti di Shomurodov, Favilli (che sbaglia anche un rigore) e tripletta del 21enne Flavio Bianchi.

Il Venezia ha battuto 14-0 il Valboite, nel primo test in vista del ritorno in A: in gol Francesco Forte con cinque reti, Karlsson con tre reti, doppiette per Aramu e l'ex azzurro Jacopo Dezi, più i gol di Heymans e Di Mariano.

L'Hellas Verona, alla prima sotto la guida di mister Di Francesco, vince per 6-0 contro la Top 22 Calcio Veronese: in rete Miguel Veloso su rigore, Gunter, Bragantini, il nuovo acquisto Hongla e Kevin Lasagna con la sua doppietta.

L'Empoli di Andreazzoli ha battuto 12-0 il Castelfiorentino, con le triplette di Mancuso e Crociata, la doppietta di Ricci e i gol di Mraz, Simone Romagnoli, Stulac e Canestrelli.

Successo largo anche per Alessio Dionisi, alla prima sulla panchina del Sassuolo contro l'SSV Brixen: tripletta per Scamacca, doppietta per Caputo (che sbaglia un rigore) e per Defrel, più un gol di Djuricic.

La Lazio, al primo test con Maurizio Sarri in panchina, batte 10-0 la Top 11 Cadore: reti del ritornato Felipe Anderson su rigore, del giovane Raul Moro, di Lucas Leiva, Muriqi, Lazzari, Vavro, mentre chiudono le doppiette i Caicedo e Luis Alberto.

L'Inter rimonta nel nuovo test estivo contro il Lugano, nella partita sulla carta più complicata di stasera. 2-2 al 90' e quindi la Lugano Region Cup è stata decisa ai rigori: risultato finale 5-6. Per i nerazzurri gol di D'Ambrosio e del giovane Satriano. Rigore decisivo segnato da Ranocchia, Ionut Radu ne para due.