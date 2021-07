Rinnovo Insigne, ADL non cederà alle sue richieste: lo scenario

"Il Presidente e Lorenzo sono uomini decisi, si vedranno ed andranno al sodo", così ha commentato Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro-Folgarida, la vicenda legata al rinnovo contrattuale di Insigne.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, titola "L'ultimo Insigne": Lorenzo vorrebbe un contratto che veda un ritocco verso l'alto, ma non l'avrà certamente da Aurelio De Laurentiis che non cederà alle sue richieste e potrà decidere di farlo andar via a scadenza.

Il rinnovo a cifre superiori a quelle che già percepisce, quindi, non è contemplato (riporta il Corriere del Mezzogiorno). ADL non vuole intermediazioni tra lui ed il giocatore: con Lorenzo c'è sempre stato un rapporto diretto e continuerà ad essere così, anche in questo caso.

Niente agenti, niente intermediari: solo il patron azzurro ed il Capitano che, se vorrà davvero diventare una bandiera di questa squadra, una soluzione la pattuirà.