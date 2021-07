Nuova esperienza in Serie C per Labriola: dove andrà

Il giovanissimo centrocampista di proprietà del Napoli, Valerio Labriola, si prepara ad una nuova esperienza lontano dalle pendici del Vesuvio per tentare di racimolare esperienza.

Dalla Serie C fioccano offerte per assicurarsi le prestazione del talentino partenopeo e sembra essere tutto quasi fatto per il suo approdo al Taranto. Dopo l'esperienza con la Fermana, torna a giocare in questa serie con altri colori.

Il Napoli lo cederà solo in prestito secco per un anno. A riportarlo, è il portale Tuttomercatoweb.