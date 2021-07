Thorsby oggetto del desiderio: lo cercano Napoli e Atalanta ma adesso salta fuori il Watford

Sull'edizione genovese del quotidiano La Repubblica, giustamente, si parla anche di Sampdoria, con un ampio specchietto dedicato al calciomercato. Ciò che più interessa al Napoli è il discorso legato in particolare al norvegese Morten Thorsby, blucerchiato da due stagioni e che potrebbe continuare ad esserlo, anche se risulta essere obiettivo di mercato di molte squadre.

Secondo il quotidiano, chi avrebbe chiesto informazioni per lui è anche il Watford del presidente Pozzo, appena ritornato in Premier League: "si era parlato del Napoli, molto più realisticamente dell'Atalanta, per una possibile alternativa a De Roon. La pista inglese era finora limitata al West Ham, sembrano essere stati superati dalla concorrenza interna".

"Si parla di un contatto con una proposta iniziale intorno ai 5 milioni - chiude il quotidiano - un'offerta esigua pur in un mercato dove manca liquidità".