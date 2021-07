Al momento non sono arrivate offerte concrete per Koulibaly, mentre De Laurentiis non abbassa le pretese

Kalidou Koulibaly tra l'addio e la permanenza, come tutte le ultime estati vissute dal senegalese. Indubbiamente, è uno dei difensori più forti al mondo e dunque uno dei più desiderati dai top club. La redazione di Sky Sport 24 ha riferito, infatti, che le squadre maggiormente interessate al difensore del Napoli sarebbero il PSG e le due di Manchester, che però non dispongono più delle stesse risorse economiche degli scorsi anni.

Dunque il presidente De Laurentiis, che fino a qualche tempo fa chiedeva 100 milioni di euro per il suo centrale difensivo, oggi deve abbassare di molto le pretese se vuole ricavare dalla sua cessione. Cosa che non è davvero avvenuta. E allora ecco perché - continua Sky - non sono davvero arrivate offerte concrete per Koulibaly.