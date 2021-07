L'Atalanta non riesce a chiudere per Koopmeiners, il Napoli può reinserirsi nella corsa: i dettagli

Teun Koopmeiners, centrocampista classe '98 dell'AZ, continua a far parlare di sé e resta in assoluto uno degli uomini con più mercato in Olanda. Il club olandese valuta il suo tesserato poco meno di 20 milioni di euro e piace tantissimo a molte squadre italiane e non. Nel Bel paese piace parecchio all'Atalanta, anche se al momento c'è una buona distanza sull'accordo per l'ingaggio del mediano.

Ecco perché il Napoli, suo noto estimatore, che lo ha incontrato nel girone della scorsa Europa League, potrebbe fiondarsi nuovamente su di lui e cercare di finalizzare il colpo. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, il club partenopeo sta continuando a parlare col suo entourage e già la prossima settimana potrebbero esserci novità. La richiesta di Koopmeiners circa l'ingaggio è di 2 milioni di euro a stagione.