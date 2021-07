Spalletti non vuole sbilanciarsi: "Dico che abbiamo due portieri forti"

Ancora, chi sarà il titolare in porta nella prossima stagione, non è dato a sapersi. Non è voluto entrare nel merito del problema, Luciano Spalletti, memore della situazione che dovette affrontare alla Roma con Szczesny e Alisson. Anche se, come fece in quella occasione, sembra non sia intenzionato a ricorrere alla tanto criticata staffetta della passata stagione. Queste le sue parole a riguardo:

"Ospina riserva di Meret? Secondo me Ospina domani ti telefona".

"Non voglio correre lo stesso rischio e dico che abbiamo due portieri forti. A me è già capitato alla Roma con Alisson e Szczesny. Le insidie sono dietro l'angolo e può succedere qualsiasi cosa anche ai portieri. Necessitiamo di due menti forti".