Spalletti frena le domande sul rinnovo di Insigne: le sue parole sul capitano

Solo complimenti, quelli che Spalletti aveva in serbo durante la conferenza stampa per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Il fresco campione d'Europa ha il contratto in scadenza nel 2022 e, nelle ultime settimane, è stato accostato a tante big europee, tra cui anche il Barcellona. Queste le parole del neo allenatore a riguardo:

"Che anima penso di trovare in Insigne? Con Insigne ho parlato una volta al telefono per fargli i complimenti dopo un gol in Nazionale. Ho trovato in lui il capitano che mi aspettavo".

"Ora sulla storia del contratto dobbiamo stare attenti: voi volete trovarci la magagna".

"Da un lato abbiamo il capitano del Napoli e dall'altra il presidente, avranno tempo e modo per incontrarsi, guardarsi negli occhi e parlarne. Aspettiamo che avvenga questo incontro, senza parlare troppo prima".