Sarà l'anno di Osimhen? Ecco cosa ne pensa Spalletti

In questa sfortunata prima stagione a Napoli, Victor Osimhen è riuscito comunque a raggiungere quota 10 gol in Serie A. Non male, considerando le sole 24 presenze collezionate tra un'infortunio e l'altro.

È riuscito anche a mettere in mostra le qualità che avevano convinto i partenopei ad investire su di lui, qualità che non sono passate inosservate a Luciano Spalletti. Queste le sue parole riguardanti l'attaccante nigeriano:

"Osimhen sicuramente per noi sarà un punto di forza sul quale ci appoggeremo. È un calciatore completo, sotto tutti i punti di vita".

"Oltre ad avere le qualità del campione, come fare gol, ci mette anche altre cose. Soprattutto il battersi per i compagni di squadra: quella diventa un'evidenza importantissima per i compagni. Se inizia lui davanti, tutti lo seguono a ruota, perché lo vediamo tutti".

"Certo, ha delle lacune da migliorare. Oggi gli abbiamo proposto delle novità per fare un certo tipo di lavoro, lui non fa una piega ed esegue. Meglio di così?"