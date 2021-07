Nuove maglie, spunta una data: ecco quando saranno a disposizione

Nuove maglie - Il Napoli di Luciano Spalletti ha dato ufficialmente inizio alla stagione 2021-22 con il ritiro di Dimaro Folgarida. Fino al 25 luglio gli azzurri lavoreranno in Trentino con il nuovo allenatore per preparare testa e muscoli ad una nuova, entusiasmante stagione. Obiettivo? Ovviamente, il ritorno in Champions League.

Ciò che ha colpito i più all'arrivo della squadra a Dimaro è stato però il materiale sportivo societario. Com'è ormai noto il Napoli non ha rinnovato il contratto con Kappa, dando vita ad una vera e propria rivoluzione. Da quest'anno, infatti, ADL ha scelto la strada dell'autoproduzione, in collaborazione con un colosso della moda come Emporio Armani. Tuttavia, complici alcune faccende burocratiche, il materiale non è ancora disponibile ed il Napoli ha fatto di necessità virtù.

Per ora gli azzurri stanno infatti utilizzando in parte il materiale tecnico della passata stagione ed in parte quello realizzato da Zeus. Il Mattino, comunque, ribadisce che questa è una soluzione assolutamente temporanea. Secondo il quotidiano, infatti, tutto il nuovo materiale tecnico sarà pronto e disponibile per il secondo ritiro azzurro, che avrà luogo a Castel di Sangro dal 5 al 14 agosto.