Napoli si appresta ad ospitare l'Italia: non solo Coppa Maradona, la novità

Italia a Napoli - L'Italia, laureata campione d'Europa, potrebbe far tappa a Napoli per due volte nel corso della prossima stagione. Di dominio pubblico ormai la cosiddetta Coppa Maradona, una sfida tra Argentina ed Italia in onore di Diego, che si terrà proprio nel tempio del Diez. Pare, però, che potrebbe non essere l'unica presenza della rappresentativa nazionale all'ombra del Vesuvio.

Come svela infatti Il Mattino si sta facendo strada l'idea di ospitare la Nazionale italiana a marzo 2022 per un'amichevole. L'ultima pausa del campionato avrà infatti luogo durante l'ultima settimana di marzo e lo stadio Diego Armano Maradona si prepara ad accogliere gli azzurri. Se l'Italia dovesse centrare la qualificazione ai mondiali in Qatar senza playoff, si legge, quello sarebbe il periodo perfetto per dei test amichevoli.

L'ultima partita dell'Italia a Napoli risale all'ottobre 2013, in una gara contro l'Armenia valida per le qualificazioni ai mondiali del 2014. La sfida finì 2-2. Lo storico degli azzurri all'ex San Paolo non è dei migliori: l'ultima vittoria risale al novembre del 1997, 1-0 alla Russia per le qualificazioni ai mondiali del 1998. Poi, fino ad oggi, una sconfitta e tre pareggi.