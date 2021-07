Gazzetta - Insigne - De Laurentiis, è gelo tra i due: confessione shock del capitano

"Insigne? Beh, è il nostro capitano". Così Nicola Lombardo ha risposto ai microfoni di DAZN in occasione della presentazione dei calendari di Serie A. Una frase breve, concisa che non ha dato adito a polemiche. Quasi una sorta di rassicurazione: è il nostro capitano, resterà con noi, com'è naturale che sia. I dubbi, tuttavia, sono ancora tanti. Tanti sono anche gli indizi che non lasciano presagire una trattativa facile.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, le due parti in causa non sono ora in rapporti idilliaci. Inizio del gelo dei rapporti, secondo la rosea, è stata Napoli-Verona e le mancate spiegazioni a causa del silenzio stampa. Da lì però nulla è andato a migliorare. ADL non ha fatto complimenti al suo capitano per la vittoria degli Europei; Insigne, in un lungo post, ha ringraziato Napoli città, persone, luoghi, Zeman, ma non la società.

Il quotidiano riporta anche una confessione schock del capitano Insigne ai propri amici. Secondo la Gazzetta infatti Insigne avrebbe detto di essere pronto ad un'ultima, grande stagione con il Napoli. Poi addio. Tempo al tempo, con la speranza che presidente e capitano trovino un accordo economico sul rinnovo del contratto.