Incontro a Roma tra De Laurentiis e Giuntoli, svelata una richiesta del patron

GIUNTOLI - Il Napoli ha dato ieri inizio al ritiro pre stagionale di Dimaro, primo atto della preparazione estiva in vista della stagione 2021-22. Tanti gli assenti in questa prima sessione, complici gli impegni internazionali di gran parte dei titolari della squadra azzurra. Inizia però a prendere forma il Napoli di Spalletti, che avrà il compito di riagguantare quantomeno il quarto posto che vuol dire Champions League.

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, si concentra sul backstage di questo primo ritiro. Dietro le quinte, infatti, continua a lavorare Cristiano Giuntoli. Il ds partenopeo, che nella passata stagione ha avuto momenti anche di scontro con la società, secondo il quotidiano ha ora ritrovato la serenità giusta per tornare a dirigere il mercato del Napoli.

A testimonianza di ciò, svela il Corriere, c'è stato un incontro tra il presidente De Laurentiis e Giuntoli stesso a Roma, prima della partenza per Dimaro. Un vertice di mercato che sotterra definitivamente l'ascia di guerra, con l'obiettivo di lavorare in sinergia durante questa sessione di trasferimenti. La richiesta mossa dal patron è quella di riuscire prima di tutto a sfoltire la rosa: vendere prima, per poi acquistare.