Giuntoli, De Laurentiis e Spalletti preparano il mercato: c'è una lista di cessioni e acquisti

Il Napoli è in procinto di entrare nel vivo del calciomercato. L'obiettivo è quello di rinforzare la rosa in determinati ruoli chiave individuati dal mister, ma non solo. Va alleggerito, e non di poco, il monte ingaggi, a causa della mancata qualificazione in Champions delle ultime due stagioni. A questo proposito stanno lavorando in sinergia De Laurentiis, il ds Giuntoli ed il nuovo mister Luciano Spalletti.

Secondo il Corriere dello Sport quella di riuscire a sfoltire la rosa sarà una missione alquanto complicata per Giuntoli. De Laurentiis ha già dichiarato che nessuno è incedibile, ma ci sono alcuni nomi che potrebbero essere già sul mercato. Il Corriere cita a tal proposito Fabiàn, Koulibaly e Ghoulam, dicendo però che riuscire a venderli al prezzo che vorrebbe ADL è molto complicato.

Sul fronte acquisti restano tre le priorità per il calciomercato. Innanzitutto il terzino sinistro, con Emerson che è il sogno e l'esplicita richiesta dell'allenatore. Più defilati Reinildo e Olivera. A centrocampo c'è bisogno di sostituire Bakayoko: gli occhi del Napoli sono su Zakaria, che ha però una valutazione fuori portata (18-20 milioni). Infine il nodo difensore centrale: almeno un nuovo centrale dovrà sostituire Maksimovic, se dovesse andar via Koulibaly bisognerebbe acquistarne due.