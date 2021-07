Spalletti valuta Ounas, resta possibile la cessione: il Napoli ha pronto la richiesta

Il calciomercato del Napoli passa per le cessioni, illustri e non illustri. Dare fiato al bilancio è il primo obiettivo di De Laurentiis che interrogato sulla questione è stato molto chiaro: può partire chiunque. Un profilo da valutare è Adam Ounas, il calciatore è presente a Dimaro e verrà valutato da Spalletti.

Nel mentre il Napoli, pensa alla formula per cedere il franco-algerino, tornato dal prestito al Crotone ed in scadenza nel 2022. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, lo scenario più probabile per il classe '97 è la partenza ed il Napoli chiede un indennizzo di 12 milioni di euro. Il calciatore ha richieste il Ligue 1, da dove il Napoli lo acquistò nel 2017.

Dunque adesso la parola passa al tecnico Luciano Spalletti ma la strada sembra già spianata verso la cessione.