Sepe al Napoli, resiste l'ipotesi: novità su Ospina

Ciro Venerato, giornalista Rai e esperto di mercato, ha parlato della situazione secondo portiere del Napoli durante la trasmissione 'Radio Goal', su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Sirigu è il nuovo portiere del Genoa, contratto annuale con opzione per il secondo. Per il Napoli resiste il nome di Sepe come possibile secondo portiere, nel caso in cui dovesse partire Ospina. Su di lui c'è anche l'Inter, qualora dovesse privarsi di Ionut Radu".

Il 30enne, proveniente dalle giovanili proprio del Napoli, ritornerebbe all'ombra del Vesuvio dopo tre anni. Arrivò infatti al Parma, in prestito dai partenopei, nel 2018, e fu riscattato per 4,5 milioni la scorsa estate. L'arrivo, o meglio ritorno, di Gigi Buffon in Emilia lo ha reso un appetibile secondo portiere, esperto ed economico, per le big italiane.