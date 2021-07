Rinnovo Insigne in stand-by: la chiamata di Spalletti e le condizioni poste da Lorenzo

Luciano Spalletti vorrebbe Lorenzo Insigne accanto a sé in questo viaggio a bordo del treno SSC Napoli. Apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Non è difficile quindi immaginare che, restando coerente con le sue parole in conferenza stampa, nella chiamata a Lorenzo Insigne post vittoria EURO2020, gli abbia fatto capire: "Non è che hai intenzione di cambiare aria? Ma no resta a Napoli".

Ma ciò che più crea grattacapi (non solo al mister), è la situazione legata al suo rinnovo: ieri, all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno è arrivato l'agente dello scugnizzo di Fratta, Vincenzo Pisacane che era pronto a ribadire le condizioni di Lorenzo, ma l'assenza di Giuntoli e ADL non ha dato modo di imbastire una trattativa.

Le condizioni di Insigne per il rinnovo

Facilmente immaginabile è la volontà di un ritocco verso l'alto che non si sposa con la filosofia del club in crisi in questo momento storico (così come confermato anche dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis).

La seconda condizione, con la quale si potrebbe soprassedere al ritocco verso l'alto, è quella legata ai diritti d'immagine: il capitano vorrebbe gestire in prima persona questi ultimi, ma dall'altra parte c'è un muro targato De Laurentiis.