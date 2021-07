Galatasaray su Mario Rui ma non c'è accordo col Napoli sulla formula: i dettagli

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio durante il programma tv di Sky "Calciomercato - L’Originale", il Galatasaray continua a mantenere contatti con il Napoli per Mario Rui.

Offerto un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro, il Napoli però vuole l’obbligo di riscatto. Il club azzurro, intanto, sta continuando a trattare per il terzino sinistro uruguagio classe 1997 Mathias Olivera, del Getafe. Ad ogni modo, il club azzurro non affonderà il colpo se non ci sarà prima l’uscita del terzino portoghese.