Koulibaly sospeso tra rinnovo e nuove offerte: cosa chiede ad ADL

Kalidou Koulibaly è l'uomo che può aprire il calciomercato del Napoli, così come Fabian Ruiz. Stando a quanto rilevato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il muro senegalese vorrebbe chiarezza riguardante il suo futuro.

La chiarezza alla base di tutto, è questo ciò che chiede Koulibaly che ora vuole incontrare Aurelio De Laurentiis per definire il suo futuro. Dal canto del patron azzurro, nessuno è incedibile e vien da sé che, a crisi economica in atto per le casse del Napoli, KK è una ghiotta occasione di far cassa.

Non solo: il senegalese è una grande occasione anche per chi vorrà acquistarlo: per ora, il Napoli non ha ricevuto offerte convincenti, ma il club non lo valuta più come un tempo. La sua valutazione, infatti, è ora dimezzata a 50 milioni di euro.

Non è da escludere, secondo Il Mattino, l'ipotesi di rinnovo: il suo contratto è in scadenza nel 2023 e la società potrebbe prendere posizione per spegnere le voci di calciomercato legate al suo futuro.