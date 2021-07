Il metodo Spalletti: il suo nuovo Napoli sta nei dettagli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con una chiosa su Luciano Spalletti. Il nuovo allenatore del Napoli ha un modo tutto suo di vivere la preparazione della squadra e la conferenza stampa di presentazione l'ha messo in luce.

La cura dei particolari è il suo mantra e non lascia spazio alla casualità: come la telefonata fatta a Lorenzo Insigne per complimentarsi dopo la vittoria dell'Europeo; una chiamata che ha carattere di vera e propria vicinanza come a voler sancire un "t'aspetto".

Ma la cura dei dettagli non si esaurisce qui: il motto "Sarò con te e tu non devi mollare" accompagnerà gli azzurri in ogni allenamento dato che Spalletti l'ha fatto incidere sulle pettorine; il mister le vede come parole per far sentire forte l'appartenenza con la società e con la piazza.

Infine, l'allenatore si gode anche i lussi della città: ha rinunciato alla comodità di vivere nell'hotel accanto all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, e ha scelto (per ora) di vivere in un hotel con vista Golfo per assaporare le atmosfere della città.