Ciro Ferrara dirigente del Napoli? L'idea di Valter De Maggio

Durante la trasmissione 'Radio Gol' su Radio Kiss Kiss Napoli, il conduttore e giornalista Walter De Maggio ha criticato alcune scelte societarie di Aurelio De Laurentiis, proponendo vecchie glorie come Ciro Ferrara e Beppe Bruscolotti per le cariche societarie. Queste le sue parole:

"Ieri c'era la presentazione del calendario, prende la parola Paolo Maldini per il Milan, poi si va alla Juventus e parla Pavel Nedved, poi l'Inter con Marotta. Con tutto il rispetto per un grande professionista e un grande giornalista, il Napoli non può mandare Nicola Lombardo. Perché De Laurentiis non chiama Ciro Ferrara o Peppe Bruscolotti e gli affida un ruolo in società?"