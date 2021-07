Asse di mercato Napoli-Venezia: le parole del direttore sportivo

Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia neopromosso, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole tra l'esordio a Napoli e il mercato:

"Sarà emozionante l’esordio in serie A a Napoli. Sarà anche molto duro come ritorno in massima serie. Vogliamo dare il massimo già dalla prima di campionato per ottenere un traguardo difficile come la salvezza".

"Prenderemo giocatori in linea con i nostri obiettivi mantenendo sempre i nostri profili. Ovvio che vorremmo fare affari con il Napoli ma faremo operazioni che non porteranno a snaturarci. Ounas e Luperto sono due calciatori che mi piacciono molto e potrebbero fare sicuramente al caso nostro. Non ho sentito Giuntoli ma aspettiamo gli sviluppi del mercato e poi interverremo".