Ciro Venerato, giornalista Rai e esperto di mercato, è intervenuto durante la trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è concentrato sul mercato del Napoli, a partire dal rinnovo del capitano azzurro Lorenzo Insigne. Queste le sue dichiarazioni:

"Ieri l'agente di Insigne era a Castelvolturno per un firmare il contratto di un 14enne seguito dalla stessa agenzia del capitano. Nonostante non fossero presenti De Laurentiis e Giuntoli, l'agente si è fermato a parlare, molto cordialmente, con Spalletti. Hanno colloquiato, secondo la versione ufficiale, di vini di mare e di vacanza (Spalletti produce un vino di nome 'Bordocampo')".



"Il Milan si è fatto sotto in maniera importante per Kaio Jorge. Il Napoli non ha la forza economica per controbattere ed è stato costretto a mollare, per ora, la presa. Da capire se arriverà gratis a gennaio o verrà comprato subito".



"Sirigu è il nuovo portiere del Genoa, contratto annuale con opzione per il secondo. Per il Napoli resiste il nome di Sepe come possibile secondo portiere. Su di lui c'è anche l'Inter".



"Koulibaly? L'Everton ci ha fatto un pensierino, ma siamo ancora lontani dai 60 milioni richiesti da De Laurentiis".