Venerato: "Olivera-Napoli, nulla di concreto. Si segue Dijks del Bologna. Attenzione al Barcellona su Insigne"

Ciro Venerato, esperto di calciomercato e giornalista della Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione "Radio Goal", e ha dato aggiornamenti di mercato sul Napoli.

"Mathias Olivera è stato monitorato da De Laurentiis, se ne è parlato con Alessandro Lucci, è lui l'intermediario che porta avanti i colloqui tra Getafe e Napoli. Il giocatore è stato proposto proprio da Lucci. Le possibilità però sono poche, visto che le richieste del Getafe sono alte, 15 milioni sono ritenuti troppi.

A questo punto, il Napoli può puntare su Emerson Palmieri, per cui il Chelsea chiede 20 milioni. È vero che l'ingaggio di Emerson è più alto rispetto quello di Olivera, ma i 3,5 milioni di stipendio potrebbero essere spalmati in più anni.

Il Napoli è anche su Dijks del Bologna, ma su di lui c'è dapprima la Roma. La società azzurra ha chiesto informazioni sul cartellino e stipendio del calciatore.

Il Barcellona segue Insigne, ma in questo momento il club ha problemi economici. Lo stipendio di Insigne è lontano anni luce da quello che prendono i big e se il Barcellona dovesse liberare alcune pedine, potrebbe puntare sul capitano del Napoli. Settimana prossima potrebbe esserci un incontro in Spagna con il suo entourage.

Se il Napoli vende a tempo debito Ospina, la prima opzione è Sirigu e poi subito dopo Sepe. Entrambi però sono seguiti dal Genoa.

De Laurentiis ha bisogno di fare una/due cessioni importanti per dare ossigeno al bilancio. Il Napoli preferirebbe dare via Fabian, ma se dovessero arrivare offerte importanti per Zielinski e Di Lorenzo, il Napoli potrebbe dover accettare, anche se non vorrà privarsene".