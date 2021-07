Al via il ritiro del Napoli: in lista Luperto, Ciciretti, Gaetano, Tutino e Palmiero. Un big a rischio convocazione

Domani il Napoli partirà per Dimaro fino al 25 luglio, per il primo dei due ritiri estivi. In questi giorni la società sta compiendo i test medici a tutti i suoi atleti, grazie al coordinamento del dottor Adriano Di Paco e dal dottor Luca Trotta della Casa di Cura privata San Rossore di Pisa per i test cardio-polmonari.

Dopo la serie di tamponi effettuati lunedì al ritrovo, tutti con esito negativo, verrà compiuto un ulteriore giro di controlli per la sicurezza della squadra, al fine di diramare la lista ufficiale dei convocati. Come racconta il Corriere dello Sport, saranno assenti Mertens, Ospina, Lozano, Fabiàn, Meret, Insigne e Di Lorenzo, ovvero coloro i quali hanno partecipato a Copa America o Europei. Nell'elenco c'è spazio anche per Luperto, Gaetano, Ciciretti, Tutino e Palmiero; ancora molto in bilico la convocazione di Ghoulam, la cui posizione verrà ancora valutata. Saranno già disponibili, invece, Elmas e Lobotka, mentre Zielinski arriverà nella giornata di domenica.