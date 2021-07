Lombardo: "Bello riaccogliere il Venezia in A. Rinnovo Insigne? Beh, è il nostro capitano"

Nel corso della presentazione del calendario 2021/2022 di Serie A è intervenuto Nicola Lombardo, direttore della comunicazione della SSC Napoli. Ecco quanto ha affermato:

"Per il Napoli è molto bello riaccogliere in Serie A una squadra importante come il Venezia, la quale manca da tantissimi anni nel massimo campionato. Un grande benvenuto al Maradona, speriamo con tanto pubblico.

Spalletti? È una persona molto riflessiva, grandissima persona. Se Insigne resta? Beh... (momento di silenzio, ndr), è il nostro capitano. Il suo Europeo? Grandissimo."