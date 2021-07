Ferrara dice la sua su Spalletti: "Sarà interessante seguirlo per un motivo"

Quest'oggi dalle 18:30 è andata in scena la presentazione del nuovo calendario di Serie A. La stagione 2021-22 inizierà il 22/08 e finirà il 22/05, con il Napoli che avrà il compito di riacciuffare la Champions League. La presentazione del calendario ha avuto luogo su DAZN in diretta, come avverrà nell'arco di tutta la prossima stagione.

Ospiti dell'evento tanti personaggi del mondo del calcio. Oltre a presidenti, dirigenti e vicepresidenti, hanno presenziato vere e proprie personalità del calcio nostrano. Tra essi anche Ciro Ferrara, ex difensore di Juve e Napoli ed ora opinionista televisivo. Ferrara proprio a DAZN ha detto la sua su Luciano Spalletti e i nuovi allenatori presenti in A. Di seguito le parole di Ferrara.

"Come vedo Spalletti al Napoli? Credo che conosca bene l'ambiente e potrà dare un grandissimo contributo. Quasi tutte le squadre hanno cambiato l'allenatore. Era auspicabile per il campionato questo ritorno dei grandi tecnici. Sarà molto interessante anche per le tv la dialettica di Sarri, Spalletti e Mourinho, sarà interessante vederli discutere".