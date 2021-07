Napoli ed Insigne, incontro in programma con l'entourage: la situazione

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno per Sky Sport ha parlato ai microfoni della tv satellitare di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato:

"Lo status di campioni porta sicurezza e forza contrattuale. Per Lorenzo Insigne è un discorso si forte attualità. C'è un appuntamento fissato tra l'entourage di Insigne e il Napoli. Al tavolo delle trattative si siederà anche il numero 10 della Nazionale".

"Insigne in questo momento farebbe fatica ad accettare anche un solo euro in meno rispetto al suo vecchio contratto. L'intenzione del Napoli è quella di trattenere il giocatore. Lo stesso vale per Meret al quale il Napoli è intenzionato a prolungalre il contratto".