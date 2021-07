Tre nomi caldi sul taccuino del Napoli, definite le priorità del mercato

Il Napoli ha ormai iniziato la stagione 2021-22, la prima sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Giovedì la rosa azzurra inizierà anche il primo ritiro pre-stagionale a Dimaro nonostante le assenze dei nazionali. Al ritiro presenzierà anche la triade De Laurentiis-Giuntoli-Chiavelli pronta ad indire meeting di mercato insieme al nuovo mister.

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport il Napoli per poter rinforzare la rosa ha prima bisogno di vendere. Dopo la pandemia, e a causa delle due mancate qualificazioni in Champions, la società non può esporsi troppo sul mercato. Ecco che, dopo aver piazzato qualche esubero ed aver ammortizzato il monte ingaggi, si potrà pensare a qualche rinforzo.

La priorità, secondo il quotidiano, resta il terzino sinistro insieme al centrocampista centrale. Per l'out mancino l'indiziato numero uno resta Emerson Palmieri. Per la mediana, invece, salgono le quotazioni di Camara e Vecino. Ci sarebbe, inoltre, da individuare un difensore centrale ed un portiere, qualora Ospina decidesse di andar via.