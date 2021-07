Mercato esaurito e gerarchie ribaltate: la situazione tra i pali del Napoli

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha commentato la situazione dei portieri del Napoli nella trasmissione "momento social" di Sportitalia. Queste le sue parole:

"Il Napoli non poteva bloccare altri portieri. Si sono ribaltate le gerarchie, con Spalletti che punterà su Meret come portiere titolare, mentre Ospina farà il secondo (e Contini il terzo).

Bisogna anche tenere in considerazione che il mercato dei portieri in Italia è quasi totalmente esaurito. Infatti, le squadre che stanno ancora cercando un portiere (come il Genoa o l'Udinese) non possono puntare su Ospina, a causa di un ingaggio troppo elevato. La Fiorentina poteva invece puntare su di lui, ma dopo l'addio di Gattuso i viola si affideranno a Drągowski.

In mancanza di offerte giuste si può anche andare a scadenza, tenendolo a disposizione il colombiano. In questo momento, i dubbi e le necessità sono legate agli altri ruoli".