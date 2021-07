Nome nuovo per la fascia sinistra: il Napoli tratta Mathías Olivera del Getafe

MATHIAS OLIVERA NAPOLI - Il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, nel corso di "Calciomercato - L'orginale" in onda su Sky Sport, ha dato un'importante aggiornamento sul calciomercato del Napoli.

“Il Napoli lavora per acquistare un nuovo terzino sinistro, ma l’obiettivo principale non è Emerson, visto il prezzo di 20 milioni ritenuto troppo alto. L’obiettivo più concreto è Mathías Olivera, esterno uruguagio classe ‘97 del Getafe. La cifra si aggira tra i 15 e 20 milioni di euro, ci sono stati contatti tra i due club. Il Napoli sta lavorando su questo nome. La differenza con Emerson è tutta nell'ingaggio: Olivera percepisce molto di meno”.

Mathias Olivera Napoli, la scheda del giocatore

Il nome nuovo per la fascia sinistra del Napoli è Mathías Olivera. L'esterno uruguaiano è titolare nel Getafe, dove è arrivato dal Nacional nel 2017. Il ragazzo è arrivato in Europa dopo aver vinto il Sudamericano Sub-20 con l'Uruguay Under 20 e aver partecipato al Mondiale di categoria a maggio, giocando tutte le partite e segnando anche un gol contro la Corea del Sud.

Olivera è un terzino sinistro che può giocare anche come esterno di centrocampo, quindi è un giocatore portato alla fase offensiva e può fornire diversi cross vincenti. Nonostante questo, nella sua carriera non ha mai regalato tanti assist ai suoi compagni, ma è più un calciatore di sostanza e non molto tecnico.

Il calciatore però è seguito anche da un'altra big di Serie A. L'Inter di Simone Inzaghi sta seguendo da tempo Olivera, visto che può essere molto utile nel 3-5-2 del nuovo tecnico nerazzurro.