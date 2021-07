Infortunio Lozano, non completate tutte le visite: il motivo

Nel corso della sfida tra Messico e Trinidad e Tobago di domenica Hirving El Chucky Lozano ha riportato un infortunio grave e spaventoso. Mentre a tutta velocità attaccava la porta un difensore l'ha spinto alle spalle, provocando una rovinosa caduta. Lozano, in caduta, è stato colpito involontariamente in pieno volto dall'uscita del portiere.

La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione sul suo infortunio. Come comunicato dalla stessa federazione messicana il numero 11 azzurro dovrebbe restare fermo ai box per un periodo che va dalle 4 alle 6 settimane. La rosea, però, svela che Lozano non ha completato tutte le visite.

Restano da fare, infatti, le visite neurologiche. La scelta è quella di aspettare qualche giorno, per valutare al meglio le conseguenze della tremenda botta rimediata dal Chucky. La speranza è che il peggio sia passato e che, magari, Lozano possa tornare disponibile già per Castel di Sangro.