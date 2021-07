Koulibaly, valutazione fuori mercato: il piano di De Laurentiis

Kalidou Koulibaly è il calciatore che più di tutti, durante quasi ogni sessione di calciomercato estivo, viene indicato come partente. Il senegalese è probabilmente l'uomo del Napoli che ha più mercato. Ad una fisicità straordinaria aggiunge discreta qualità tecnica ed una lettura difensiva da top mondiale. Non a caso Koulibaly rientra spesso nella cerchia dei migliori difensori centrali a livello mondiale.

Per questo motivo il Napoli non vuole privarsene, o almeno non svendendolo. La società è ben consapevole del valore sia in campo che sul mercato di KK. Si spiegano, così, i 6 milioni netti di ingaggio e la valutazione altissima del suo cartellino: 60 milioni.

La Gazzetta dello Sport, sull'edizione odierna, spiega però che la richiesta di De Laurentiis è attualmente fuori mercato. Nessuna società può o ha intenzione di sborsare 60 milioni per Koulibaly. Allo stesso modo il Napoli ha bisogno di ridimensionare il monte ingaggi, sul quale pesa enormemente il centrale: quasi il 10%. L'idea è quella di allungare il contratto e spalmare l'oneroso contratto di Koulibaly. Dopo aver organizzato tutto il mercato.