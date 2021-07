C'è distanza tra Insigne e De Laurentiis per il rinnovo, ma il capitano ha un sogno

Europeo finito, Italia campione d'Europa. Il Napoli si appresta a dare inizio ufficialmente alla stagione 2021-22 orfano di tanti calciatori impegnati, tra giugno e luglio, con le proprie rappresentative nazionali. Tra questi figura, ovviamente, il capitano Lorenzo Insigne, il cui rinnovo sarà discusso a breve.

Il contratto è in scadenza nel 2022 ed attualmente non c'è stato ancora nessun incontro ufficiale. Come ricorda Tuttosport nel caso in cui non si trovi un accordo Insigne sarebbe libero di firmare un pre contratto tra soli cinque mesi. La distanza tra domanda ed offerta è però ancora ampia: il capitano vorrebbe un aumento, tra i 5 ed i 6 milioni; la società vorrebbe abbassare l'ingaggio a 3,5.

Il quotidiano riporta però un retroscena riguardante la trattativa. Secondo Tuttosport, infatti, il sogno di Insigne sarebbe quello di chiudere la carriera a Napoli. Diventare la bandiera della squadra della propria città sarebbe la massima aspirazione per Lorenzinho. Tutto passerà dai prossimi incontri tra entourage e società.