Mattarella riceve l'Italia, siparietto tra il Presidente ed Insigne

Insigne Mattarella - A coronamento di una cavalcata trionfale l'Italia di Roberto Mancini si è laureata campione d'Europa battendo l'Inghilterra in finale. Un grande Europeo quello degli azzurri che ora sono nella storia. L'Italia, infatti, aveva vinto in precedenza solo una volta l'Europeo.

Nel corso della giornata di ieri la Nazionale ha festeggiato la vittoria a Roma. Tutta la squadra ha sfilato per le strade della città dopo l'incontro con il Presidente Sergio Mattarella. Il Mattino, nell'edizione odierna, descrive tutti i festeggiamenti del gruppo. Un'accoglienza magica quella riservata agli uomini di Mancini, che a bordo di un bus aperto hanno mostrato la coppa a tutti i tifosi.

In particolare il capitano del Napoli Lorenzo Insigne si è reso protagonista di un siparietto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al Presidente è stata infatti consegnata in maniera simbolica la maglia numero 10 della Nazionale. La reazione di Insigne è tutta da ridere: finge l'offesa, ed in napoletano esclama sorridendo: "Chella è a maglia mia!".