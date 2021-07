Gazzetta pizzica Insigne: il giudizio sull'Europeo

Insigne - L'Italia, con la vittoria ari rigori contro l'Inghilterra, ha vinto il secondo Europeo della sua storia. Il cammino degli azzurri è stato tutt'altro che semplice, ed ha visto la Nazionale misurarsi contro grandi team. Belgio, Spagna ed Inghilterra erano infatti tre grandi squadre, che l'Italia ha però saputo superare pur soffrendo in determinati frangenti.

La Gazzetta dello Sport, quest'oggi, presenta un 'pagellone' con voti e giudizi per ogni calciatore dell'Italia. Il giudizio su Insigne, in particolare, sembra essere duro. Il capitano del Napoli ha preso parte da protagonista a questi Europei, essendo un punto fisso del 4-3-3 di Mancini. Grandi giocate, lampi di genio e due reti, però, sembrano non bastare per la rosea.

Secondo il quotidiano infatti Insigne ha giocato sì un buon Europeo, da protagonista con e senza palla. Ha sì inventato, raggiungendo il picco più alto con il gol al Belgio. Ma per la Gazzetta contro Spagna ed Inghilterra non ha dato l'apporto sperato. Giudizio finale? Un buon Europeo che però non cambia lo status di Insigne, definito "un ottimo giocatore, non di più".